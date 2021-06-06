Их красота завораживает!
Призёр чемпионата Европы Денис Ходыкин женился на бывшей фигуристке Бетине Поповой.
Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов — пара не только на льду, но и в жизни.
Рядом с Викой Никита впервые стал чемпионом мира. Да и вообще ему можно только позавидовать!
Молодой фигурист Глеб Смолкин тоже связал судьбу с партнёршей по дуэту.
Сын известного актёра Бориса Смолкина встречается с Дианой Дэвис — дочкой самой Этери Тутберидзе.
Лучший одиночник России Михаил Коляда счастлив в браке с бывшей фигуристкой Дарьей Беклемищевой.
Иван Букин, вопреки слухам о романе с партнёршей Александрой Степановой, уже много лет встречается с хореографом Алёной Самарской.
Вице-чемпион Европы Александр Самарин нашёл любовь в фигурном катании. Его девушка — грузинская фигуристка Алина Урушадзе.