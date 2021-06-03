Как выглядит Юлия Липницкая после рождения ребёнка

«Золотую» девочку Сочи просто не узнать!

Летом 2020 года знаменитая фигуристка стала мамой.

Отцом ребёнка стал бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юля познакомилась в группе Этери Тутберидзе.

Девочка получила редкое имя Каталина.

Молодая мама души не чает в дочке и проводит с ней всё свободное время.

Юля успевает совмещать заботу о дочери с работой тренера в академии Плющенко.

Чтобы не тратить время на дорогу, Липницкая с семьёй живёт в коттедже на территории академии.

Поклонники восхищаются тем, как преобразилась чемпионка после рождения ребёнка.