«Золотую» девочку Сочи просто не узнать!
Летом 2020 года знаменитая фигуристка стала мамой.
Отцом ребёнка стал бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юля познакомилась в группе Этери Тутберидзе.
Девочка получила редкое имя Каталина.
Молодая мама души не чает в дочке и проводит с ней всё свободное время.
Юля успевает совмещать заботу о дочери с работой тренера в академии Плющенко.
Чтобы не тратить время на дорогу, Липницкая с семьёй живёт в коттедже на территории академии.
Поклонники восхищаются тем, как преобразилась чемпионка после рождения ребёнка.