Самые откровенные наряды фигуристок

Экспрессивная Екатерина Боброва не стеснялась эпатировать публику.

Комбинезон Александры Степановой для показательного номера вызвал бурные споры.

Номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием на льду — уже классика.

Американка Деби Томас предпочитала минимализм ещё в 1980-х.

Наряд француженки Натали Пешала для канкана многим болельщикам показался чересчур вульгарным.

Красное платье канадки Танит Белбин с оголённым боком взбудоражило фанатов.

Евгения Медведева облачилась в смелый наряд из розового латекса на шоу в 2019 году.

Ультракороткие платья были фишкой американки Николь Бобек.