Лучшие фигуристки России взрывают «инстаграм»

Елизавета Нугуманова не прячет свою роскошную фигуру.

Александра Бойкова восхитила поклонников идеальной фигурой.

Елизавета Туктамышева безумно сексуальна даже в скромном платье.

Анастасия Скопцова порадовала фанатов красивыми фотографиями из отпуска в Дубае.

Алёна Косторная ослепительно хороша незадолго до своего 18-летия.

Александра Степанова — одна из главных красоток фигурного катания. Её фигура сведёт с ума любого!

Анна Щербакова буквально светится от счастья во время долгожданного отпуска.

Зажигательная Софья Самодурова кайфует на отдыхе в Дубае.