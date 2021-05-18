Знаменитая фигуристка из робкой девочки превратилась в сексуальную красотку.
Алина победила на Олимпиаде в Пхёнчхане в 15 лет. Скромная девочка очаровала миллионы россиян.
В 17 лет Загитова приостановила карьеру и больше на лёд не выходила. В её активе все крупные титулы в фигурном катании.
Перестав соревноваться, Алина сосредоточилась на учёбе, съёмках для модных журналов и участии в рекламных проектах.
Огромный резонанс вызвала работа Загитовой в качестве ведущей проекта «Ледниковый период». Фигуристка примерила несколько смелых образов.
Теперь Алина — настоящая звезда шоу-бизнеса. Ни один рейтинг самых красивых спортсменок не обходится без её участия.
К 19 годам Загитова превратилась в раскрепощённую и сексуальную девушку, которая сводит мужчин с ума.