Бороться с ученицами Тутберидзе за поездку на Олимпиаду нереально?
Сформирован окончательный состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон. Некоторые изменения в списках оказались для многих неожиданными.
Ученицы Этери Тутберидзе оккупировали сборную России — им досталось сразу шесть мест. Оставшиеся два места заняли фигуристки из групп Алексея Мишина и Евгения Рукавицына.
Елизавета Туктамышева единственная выполнила все критерии для попадания в сборную. Лиза взяла золото Гран-при, серебро чемпионата мира и хорошо проявила себя на чемпионате России и в финале Кубка.
Анна Щербакова выиграла все соревнования в этом сезоне, в которых участвовала. Фигуристка одержала победы на двух главных турнирах сезона — на чемпионатах России и мира.
Одной из главных звёзд сезона была и Александра Трусова. Саша выиграла бронзу чемпионатов России и мира.
Прорывом сезона стала Камила Валиева, которая по международным правилам считалась ещё юниоркой. Ученица Тутберидзе стала второй на чемпионате России и выиграла финал Кубка России.
Отлично проявили себя в этом сезоне и другие юниорки Тутберидзе — Дарья Усачёва и Майя Хромых. Благодаря отличным результатам на чемпионате России и в финале Кубка, девушки вошли в основу сборной.
Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная вошла только в резервный состав сборной России. Она смогла выполнить только один критерий — выиграла серебро московского Гран-при.
В резервный состав вошла и Елизавета Нугуманова. Фигуристка становилась третьей среди взрослых на чемпионате России и занимала пятое место на Гран-при Москвы.
Евгения Медведева и Алина Загитова впервые во взрослой карьере не вошли в сборную России. Болельщики увидели в этом сенсацию, но Женя сочла решение справедливым:
«Я за спортивный принцип».
«Сборная определяется по результатам предыдущего сезона. Какие могут быть вопросы? Сборная — не элитный клуб, сборная — это результат», — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.