Академия «Ангелы Плющенко» продолжает терять звёзд.
Александра Трусова вернулась от Плющенко к Этери Тутберидзе. За сезон под началом Евгения Саша завоевала бронзу чемпионатов мира и России.
Ещё раньше из академии Плющенко в «Хрустальный» вернулась чемпионка Европы Алёна Косторная. В «ангелах» фигуристка заметно сдала и не попала на чемпионат мира.
Теряет академия Плющенко и тренерские кадры. После трёх лет работы проект покинул Александр Волков, а также его супруга Мартин Дажэне.
Менее сезона в «Ангелах Плющенко» продержалась Станислава Константинова. Участница чемпионатов мира и Европы не смогла реанимировать карьеру.
В минувшем сезоне из академии Плющенко ушла и представительница Азербайджана Екатерина Рябова. Девушку не устроили изменившиеся условия для тренировок.
Олимпийская чемпионка Елена Ильиных в начале сезона активно тренировала в академии Плющенко, однако в марте 2021 года объявила о решении взять паузу в работе.