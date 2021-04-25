Знаменитый тренер не всегда была иконой стиля. С годами она похорошела до неузнаваемости.
Популярность пришла к Тутберидзе во время работы с Юлией Липницкой. Тогда Этери часто появлялась на публике в спортивных костюмах и официальной экипировке сборной России.
Любители фигурного катания со стажем помнят Этери Георгиевну ещё c тёмными волосами.
Во время доминирования Евгении Медведевой в одежде её тренера часто преобладали серые тона.
Внешность Тутберидзе со временем менялась. Тренер осветляла волосы и экспериментировала с одеждой.
Сейчас Этери Георгиевну трудно представить без шарфа, пальто и сумки от известного люксового бренда.
В последнее время Тутберидзе окончательно стала блондинкой, а в её одежде всё чаще появляются светлые тона.