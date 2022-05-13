Игра, которая вошла в историю. И останется в ней. Чаще всех лицами FIFA были Уэйн Руни, Роналдиньо и Лео Месси. Вспоминаем все обложки серии! ►►
Дебютная игра серии, в которой имена футболистов ещё были вымышленными. На обложке – некие Дэвид Платт и Пётр Сверчевский в матче Англия — Польша.
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Лицом второй части стал норвежский вратарь «Тоттенхэма» Эрик Торстведт, парирующий удар. Это было время, когда на обложку шли просто эффектные фотографии.
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В третьей части было два варианта обложки. На одной (выше) Джейсон Макатир и Рональд де Бур в матче Ирландия — Нидерланды. На другой был изображён Георге Хаджи в форме «Брешиа».
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Лицом игры в части №4 стал Давид Жинола в футболке «Ньюкасла». Впервые в серии появились настоящие комментаторы!
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Обложку этой FIFA украсил Дэвид Бекхэм в майке сборной Англии. Не зря эта часть называлась Road to World Cup, в ней были лицензированные национальные команды. Кроме того, впервые появились популярные треки. Заглавной темой стала Song 2 от Blur.
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Деннис Бергкамп в форме «Арсенала» – лицо этой версии. На альтернативных обложках были Фабьен Бартез («Монако»), Кейси Келлер (США), Кристиан Вьери (Италия), Фернандо Морьентес (Испания), Олаф Тон («Шальке 04»).
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Тут тоже были разные версии обложек для стран. Британскую обложку украсил Сол Кэмпбелл в майке сборной Англии, итальянскую – Винченцо Монтелла, испанскую – Хосеп Гвардиола.
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На английской обложке появился Пол Скоулз, на голландской – Эдгар Давидс, на итальянской – Филиппо Индзаги.
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Лицом игры стал Тьерри Анри в майке «Арсенала».
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На обложке европейской версии игры появились сразу трое: Роберто Карлос (сборная Бразилии), Райан Гиггз («МЮ») и Эдгар Давидс («Ювентус»). Выглядит как рэп-альбом, да!
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Снова три звезды для европейской обложки: Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»), Тьерри Анри («Арсенал»), Роналдиньо (сборная Бразилии).
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В следующей части на обложке появились Патрик Виейра («Арсенал»), Фернандо Морьентес (сборная Испании) и Андрей Шевченко («Милан»).
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На европейской обложке игры появились Уэйн Руни и Роналдиньо, на немецкой рядом с бразильцем оказался Лукаш Подольски.
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Снова Роналдиньо и Руни на основной обложке, в Италии добавляли Кака, во Франции – Жуниньо Пернамбукано, в Испании – Давид Вилья.
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Третий год подряд обложку украшали Руни и Роналдиньо, в качестве альтернативы в Германии продавалась обложка с Мирославом Клозе.
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И вновь Уэйн Руни и Роналдиньо, на альтернативных обложках появлялись Кевин Кураньи (Германия), Франк Рибери и Карим Бензема (Франция), Даниэле Де Росси (Италия).
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Именно в этой версии впервые появился чемпионат России по футболу. На обложке к Уэйну Руни добавились Фрэнк Лэмпард и Тео Уолкотт.
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Кака и Уэйн Руни появились на европейской обложке, а российскую украсил ещё и Сергей Семак.
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На большинстве обложек присутствовали либо Руни, либо Кака, в российской версии к бразильцу добавили Василия Березуцкого.
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Эта игра стала 20-й в серии FIFA. Впервые на обложке появился Лионель Месси.
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Вторая подряд обложка с Месси, в Великобритании ему добавили Гарета Бэйла, в южноамериканской версии – Артуро Видаля.
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Третий год подряд лицом серии выступил Месси, к нему добавляли на разных версиях Эдена Азара и Гонсало Игуаина.
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Основная обложка – вновь Лионель Месси, в разных версиях появлялись Джордан Хендерсон, Антуан Гризманн, Мауро Икарди.
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Основным лицом версии стал Марко Ройс из дортмундской «Боруссии», альтернативой стали Антони Марсьяль, Хамес Родригес и Эден Азар.
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Условно бесплатная версия FIFA для мобильных устройств, на обложке – Криштиану Роналду.
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Лицом игры стал Криштиану Роналду в майке мадридского «Реала».
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На обложке вновь появился Роналду в майке мадридского «Реала», однако на момент выхода игры он уже был игроком туринского «Ювентуса».
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В этом году лицом игры стал Эден Азар в майке мадридского «Реала».
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Основной звездой обложки стал Килиан Мбаппе в форме «Пари Сен-Жермен».
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Последняя на данный момент версия FIFA вышла в октябре 2021 года. Её лицом вновь стал Килиан Мбаппе.
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