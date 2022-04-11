Безумная неделя, когда Илон Маск «рулил» Twitter. И отказался от места в Совете директоров

Предложил убрать букву «W» в названии, чтобы получился «Titter». И почти разрешил редактировать твиты.

В марте Илон Маск купил 9,2% акций «Твиттера»

Его пакет один из крупнейших — более $ 2,8 млрд (если брать стоимость акций на бирже 1 апреля). Пользователи были воодушевлены.

5 апреля появилась информация, что Илон Маск войдёт в Совет директоров «Твиттера»

«Рад сообщить, что Илон Маск войдёт в наш совет директоров. [...] Он страстно верит в «Твиттер» и в то же время остро критикует его, а это именно то, что нам нужно», — написал гендиректор «Твиттера» Параг Агравал.

Маск запустил опрос, нужна ли «Твиттеру» кнопка редактирования твитов

Об этом пользователи просят годами. В итоге проголосовали более 3 млн человек, и «Да» ответили 73,6%. Вскоре «Твиттер» объявил, что тестирование возможности редактирования твитов начнётся в ближайшие месяцы.

На этом Илон не остановился. Вскоре появились и другие опросы

Например, Маск предложил трансформировать штаб-квартиру «Твиттера» в приют для бездомных. Поскольку в офис «всё равно никто не ходит». Конечно, «инициативу» поддержали более 91% пользователей. Ещё один опрос касался названия, где предлагалось убрать букву «W». Чтобы получилось игривое «Titter». Эти опросы впоследствии были удалены.

9 апреля опубликовал зловещую «аналитику» по топ-аккаунтам

Маск поделился статистикой 10 самых популярных аккаунтов. Лидер — Барак Обама, у него 131,4 млн подписчиков. В десятке есть Криштиану Роналду (98,8 млн) и сам Маск (81 млн). Илон написал: «Большинство из этих «топовых» аккаунтов редко твитят и создают очень мало контента. «Твиттер» умирает?»

Сегодня, 11 апреля, стало известно, что Илон Маск сам отказался войти в совет директоров «Твиттера»

Однако в компании заявили, что он продолжит быть «доверенным лицом» и крупнейшим акционером.

Главную задачу Илон Маск выполнил

Функция редактирования твитов стала чуть более реальной! По крайней мере, на это надеются пользователи «Твиттера».