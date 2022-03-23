Как выглядели бы обложки новых игр в ретростиле

Художник Ultimate Ink Trash (его можно найти в соцсетях) создал локальную машину времени и вернул нас в прошлое с картриджами и легендарными консолями. Он переосмыслил обложки современных тайтлов в ретростиле.

Among Us (2018)

Не особо новая игра, несколько лет назад получившая бешеный всплеск популярности.

Resident Evil 7 (2017)

И никакой тебе Леди Димитреску.

Saints Row (2020)

Последняя часть в серии вышла два года назад.

Dark Souls (серия)

Ещё одна популярная серия экшен-RPG.

Ghost of Tsushima (2020)

А как вам такой стиль «Призрака Цусимы»?

Fall Guys: Ultimate Knockout (2020)

С такой обложкой Fall Guys выглядит, скорее, как триллер.

Cyberpunk 2077 (2020)

А как вам такой киберпанковый 2000 год?

Far Cry 3 (2012)

Обложка очень похожа на постер какого-нибудь боевичка из 90-х. Ну и Ваас Монтенегро, кажется, тут даже круче себя самого.

Far Cry 3: Blood Dragon (2013)

А это уже Far Cry про будущее.

Hades (2018)

Вот это настоящий древнегреческий стиль.