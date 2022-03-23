Как выглядели бы обложки новых игр в ретростиле

Художник Ultimate Ink Trash (его можно найти в соцсетях) создал локальную машину времени и вернул нас в прошлое с картриджами и легендарными консолями. Он переосмыслил обложки современных тайтлов в ретростиле.
Не особо новая игра, несколько лет назад получившая бешеный всплеск популярности.
И никакой тебе Леди Димитреску.
Последняя часть в серии вышла два года назад.
Ещё одна популярная серия экшен-RPG.
А как вам такой стиль «Призрака Цусимы»?
С такой обложкой Fall Guys выглядит, скорее, как триллер.
А как вам такой киберпанковый 2000 год?
Обложка очень похожа на постер какого-нибудь боевичка из 90-х. Ну и Ваас Монтенегро, кажется, тут даже круче себя самого.
А это уже Far Cry про будущее.
Вот это настоящий древнегреческий стиль.