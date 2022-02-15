Во что играли миллионы людей по всему миру.
Самая успешная игра из когда-либо созданных с огромным отрывом от всех конкурентов. Изначально была выпущена на советском компьютере Elektronika 60, но в итоге различные варианты головоломки вышли более чем на 50 платформах.
Трудно найти человека, который не слышал про эту игру в жанре песочницы.
Гангстерский боевик, в который играли почти все представители нынешнего поколения.
Сборник аркадных спортивных игр для Wii.
Первая королевская битва, положившая начало целому жанру. Классика видеоигр.
Вся франшиза покемонов продана в количестве более чем 300 млн копий. First Generation — самая популярная часть.
Версия аркадных гонок во вселенной Марио.
Классика, которая не нуждается в лишнем представлении.
Вестерн про тяжёлую судьбу ковбоев. Реалистично, брутально и эмоционально.
Гонки Mario Kart стали хитом 2006 года.