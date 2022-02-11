Логан Пол — $ 18 млн

Логан ушёл в бокс, как и Джейк. В июне у него был бой с Флойдом Мейвезером, за который он получил $ 5 млн. Логан также продал NF-токен за $ 5 млн, а его подкаст Impaulsive собрал более 100 млн просмотров в YouTube за последний год.