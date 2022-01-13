«Ждалкер 2» отложили до декабря 2022 года, а мы решили сделать подборку модов и схожих игр, чтобы было проще скоротать время.
Сетевой шутер, который ближе всего подобрался к S.T.A.L.K.E.R. по впечатлениям. Тут надо выживать, объединяться и исследовать локации. Атмосфера на месте.
Сюжет разворачивается за четыре года до событий «Тени Чернобыля». Упор сделан на решение головоломок и исследование локаций.
Тягучая атмосфера и прямая привязка основной сюжетной линии к трагедии в Чернобыле. Нелинейное повествование, упор на выживание, а также возможность создавать собственное снаряжение.
Ещё один неочевидный пример: сетевой шутер с густой атмосферой, где во главе угла выживание и изучение локаций. Удивительно, что именно онлайн-игры лучше передают суть S.T.A.L.K.E.R.
Тут пытались воссоздать оригинальную S.T.A.L.K.E.R. по ранним документам самой GSC. Новые задания, локации и более мрачная атмосфера.
Экшен-хоррор не только передаёт атмосферу одиночества и постоянного напряжения, но побуждает лишний раз следить за ресурсами и мыслить стратегически.
«Дочка» S.T.A.L.K.E.R. от её же разработчиков всегда была отдушиной для ждавших сиквел прародителя. Русская душа, изучение знакомых мест и столкновения с жуткими монстрами — на месте.
Онлайновый условно-бесплатный шутер от создателей S.T.A.L.K.E.R., который уже 7 лет находится в раннем доступе. Попробовать можно, но отзывы у игры прохладные.