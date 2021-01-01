В игровой вселенной соотношение мужской и женской аудитории подравнялось. Девушки склонны играть за персонажей своего пола. Причём за сильных героинь, а не за тех, которые носят откровенный наряд.
The Weapon — новая спутница Мастера Чифа вместо Кортаны. Мастер Чиф изначально не доверял The Weapon, но связь главного героя с ИИ постепенно укреплялась и стала очень прочной.
Returnal выиграла награду The Game Awards в номинации «Лучшая игра года». Во многом это произошло из-за крутости главной героини.
Селена приземляется на пустынной планете и начинает свой путь выживания. Она переживает различные сложные моменты, которые показывают, насколько она храбрый человек.
Включение леди Димитреску в список лучших женских персонажей не вызывает никаких сомнений из-за её роли в игре.
Еще до выхода Resident Evil Village единственным лицом, которое привлекало внимание, была леди Димитреску. На данный момент она уже стала иконой женских персонажей в игровой вселенной.
В Final Fantasy представлено немало интересных женских персонажей. Тифа Локхарт — лучшая из них.
Тифа — невинный бармен и друг главного героя Клауда Страйфа. По мере развития сюжета мы узнаём о её реальных навыках и боевых умениях. Она пойдёт на всё, чтобы спасти друзей и всех, кто ей близок.
Игра от Arkane Studios уже успела стать классикой. Антагонист Джулианна — одно из её главных украшений.
Джулианна создаёт проблемы для главного героя Кольта. Интересно, что геймеры могут управлять ею как игровым персонажем в отдельном режиме.