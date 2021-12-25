Видеоигры, которые многие помнят и по прошествии 20 лет. Любителей ностальгии они затянули бы даже сейчас.
Легендарная ролевая игра.
По признанию многих фанатов и критиков, лучшая часть серии.
Третья часть серии пошаговых стратегий Civilization.
Захватывающий шутер.
Третья GTA стала первой игрой в серии, выполненной с использованием трёхмерного движка.
Одна из самых крутых стратегий. Симулятор развития и осады средневековых крепостей.
Дальнобойщики 2 отличались улучшенной графикой и реалистичностью по сравнению с первой частью. Игра от российской компании SoftLab-NSK.
Авиасимулятор, моделировавший воздушные боевые действия времён Второй мировой. Ещё один российский продукт, конкурировавший с западными в начале 2000-х.
Первая игра в истории, которая использовала режим bullet time — стрельбу в замедленном времени. Очень атмосферный шутер.