Лучшие игры 2001 года

Видеоигры, которые многие помнят и по прошествии 20 лет. Любителей ностальгии они затянули бы даже сейчас.

Gothic

Легендарная ролевая игра.

Silent Hill 2

По признанию многих фанатов и критиков, лучшая часть серии.

Sid Meier’s Civilization III

Третья часть серии пошаговых стратегий Civilization.

Serious Sam: The First Encounter

Захватывающий шутер.

Grand Theft Auto III

Третья GTA стала первой игрой в серии, выполненной с использованием трёхмерного движка.

Stronghold

Одна из самых крутых стратегий. Симулятор развития и осады средневековых крепостей.

Дальнобойщики 2

Дальнобойщики 2 отличались улучшенной графикой и реалистичностью по сравнению с первой частью. Игра от российской компании SoftLab-NSK.

Ил-2: Штурмовик

Авиасимулятор, моделировавший воздушные боевые действия времён Второй мировой. Ещё один российский продукт, конкурировавший с западными в начале 2000-х.

Max Payne

Первая игра в истории, которая использовала режим bullet time — стрельбу в замедленном времени. Очень атмосферный шутер.