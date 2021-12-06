После анонса «Матрицы: Пробуждение» решили вспомнить, как актёра показывали в разных играх.
Удивительно, но первое появление Киану Ривза в играх произошло не в «Матрице», а в игре по мотивам фильма «Константин».
«Матрица» последовала через несколько месяцев вместе с Path of Neo — ожидаемо, ведь Нео тут был главным героем.
А вот потом актёр пропал с радаров на многие годы, появившись в играх только в 2014-м после успеха «Джона Уика» с тематическим персонажем для Payday 2.
Через пять лет актёр предстал в том же образе Джона Уика в королевской битве Fortnite.
А спустя несколько месяцев появилась тактическая игра про Джона Уика — тут герой Киану Ривза получился несколько забавным.
Но самым громким появлением актёра стала Cyberpunk 2077 — тут он исполнил роль бунтаря Джонни Сильверхенда.
Сейчас вы видите модель актёра на Unreal Engine 5 для «Матрицы: Пробуждение».