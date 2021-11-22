Что такое The Game Awards?

Самая известная игровая премия, основанная в 2014 году. В преддверии следующего шоу решили вспомнить победителей прошлых лет!

Dragon Age: Inquisition (2014)

Единственная успешная игра BioWare за последние 8 лет, которая успела выйти до сенсационного «Ведьмака 3».

Ведьмак 3: Дикая охота (2015)

RPG стала для многих настоящим сюрпризом. Огромный мир, интересный сюжет и прописанные герои.

Overwatch (2016)

Командный шутер Blizzard стал сюрпризом и привлёк много внимания. Во многом за счёт героев, которые стали фанатам как родные.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Удивительная игра в открытом мире со своими правилами, которые нужно использовать для получения преимущества.

God of War (2018)

Продолжение греческих God of War, но с постаревшим Кратосом в Скандинавии. Эмоциональная история о связи отца и сына.

Sekiro: Shadows Die Twice (2019)

Самурайский экшен от создателей Dark Souls. Очень сложный.

The Last of Us: Part II (2020)

Спорное продолжение культовой The Last of Us. Кому-то очень понравилось. Кому-то — нет. Но это эталонный стелс-экшен.