Самая известная игровая премия, основанная в 2014 году. В преддверии следующего шоу решили вспомнить победителей прошлых лет!
Единственная успешная игра BioWare за последние 8 лет, которая успела выйти до сенсационного «Ведьмака 3».
RPG стала для многих настоящим сюрпризом. Огромный мир, интересный сюжет и прописанные герои.
Командный шутер Blizzard стал сюрпризом и привлёк много внимания. Во многом за счёт героев, которые стали фанатам как родные.
Удивительная игра в открытом мире со своими правилами, которые нужно использовать для получения преимущества.
Продолжение греческих God of War, но с постаревшим Кратосом в Скандинавии. Эмоциональная история о связи отца и сына.
Самурайский экшен от создателей Dark Souls. Очень сложный.
Спорное продолжение культовой The Last of Us. Кому-то очень понравилось. Кому-то — нет. Но это эталонный стелс-экшен.