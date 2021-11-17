Лучшая игра года по версии The Game Awards 2021. Все номинанты

The Game Awards — ежегодная премия, отмечающая достижения в индустрии видеоигр и киберспорта.
Шутер от создателей Dishonored. Сверхъестественные способности, удивительное оружие и временные петли. Deathloop — лидер по числу номинаций TGA.
Добрая и красивая игра о том, как важно работать в команде. Собственно, на кооперативе всё и завязано.
Продолжение легендарной серии. У нас был большой обзор — заходите.
Сиквел культовой игры о телепатах. Придётся решать головоломки и — сюрприз, сюрприз — много прыгать.
Новые приключения необычных животных. Придётся бороться с вредным императором, который собрался с помощью роботов завоевать миры.
Новая Resident Evil. Выглядит впечатляюще, но уже далеко не такая пугающая. Кажется, самое крутое в ней — леди Димитреску.