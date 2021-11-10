Чемпионат мира по CS:GO завершился. Давайте вспомним, какие команды улучшили своё финансовое положение.
Европейский ростер суперзвёзд не смог дойти до топ-8.
Главная восходящая звезда турнира быстро погасла, однако не без надежды на будущее.
Ещё одна команда из СНГ. Состав показал неплохой забег, но можно лучше!
Dev1ce не помог шведскому гранду добраться хотя бы до топ-4.
Российский клуб сумел выйти в плей-офф, но ничего не показал там.
Крайне неплохой перформанс от бразильцев, в которых мало кто верил.
Французы не добрались даже до полуфинала, споткнувшись о NAVI.
Сильнейшая команда Дании не смогла пройти в финал.
Расслабьтесь, это первый мейджор команды, она ещё покажет себя.
Европейскому клубу не удалось остановить s1mple и компанию.
Лучшая команда мира, без комментариев.