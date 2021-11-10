Сколько заработали лучшие команды PGL Major Stockholm 2021

Чемпионат мира по CS:GO завершился. Давайте вспомним, какие команды улучшили своё финансовое положение.

FaZe Clan — 9-11 место ($17,5 тыс.)

Европейский ростер суперзвёзд не смог дойти до топ-8. 

Copenhagen Flames — 9-11 место ($ 17,5 тыс.)

Главная восходящая звезда турнира быстро погасла, однако не без надежды на будущее.

Entropiq — 9-11 место ($ 17,5 тыс.)

Ещё одна команда из СНГ. Состав показал неплохой забег, но можно лучше!

Ninjas in Pyjamas — 5-8 место ($ 70 тыс.)

Dev1ce не помог шведскому гранду добраться хотя бы до топ-4.

Virtus.pro — 5-8 место ($ 70 тыс.)

Российский клуб сумел выйти в плей-офф, но ничего не показал там.

FURIA Esports — 5-8 место ($ 70 тыс.)

Крайне неплохой перформанс от бразильцев, в которых мало кто верил.

Team Vitality — 5-8 место ($ 70 тыс.)

Французы не добрались даже до полуфинала, споткнувшись о NAVI.

Heroic — 3-4 место ($ 140 тыс.)

Сильнейшая команда Дании не смогла пройти в финал.

Gambit Esports — 3-4 место ($ 140 тыс.)

Расслабьтесь, это первый мейджор команды, она ещё покажет себя.

G2 Esports — второе место ($ 300 тыс.)

Европейскому клубу не удалось остановить s1mple и компанию.

Natus Vincere — первое место ($ 1 млн)

Лучшая команда мира, без комментариев.