Новая часть лучшей аркадной гонки отправляется в солнечную Мексику.
Наш обзор.
Симулятор строительства собственного Парка Юрского периода. В сиквеле ещё и добавят возможность пережить события из всех фильмов!
Ежегодный симулятор футбольного менеджера. В нём сложно разобраться, но потом и невозможно оторваться.
За что ценят серию?
Очередное переиздание «Скайрима» — теперь бесплатное. В основном культовую RPG улучшат для PS5 и Xbox Series.
Rockstar неожиданно решила выпустить почти ремейки GTA 3, Vice City и San Andreas. Графика стала мультяшной, а управление — из GTA 5.
Сиквел PUBG Mobile, который отправит бойцов в 2051 год. В остальном всё та же королевская битва.
Неочевидный гибрид шутера в духе DOOM и слэшера вроде Devil May Cry от китайского энтузиаста с крутой графикой!
Без одиночной кампании, с налётом футуризма и инновационным режимом Portal с контентом из BF 1942, BF3 и BC2.
12-го начнётся ранний доступ.
Самый непонятный для россиян релиз. Продолжение культовой jRPG, которая и породила ещё более культовую Persona.