Forza Horizon 5 — 9 ноября

Новая часть лучшей аркадной гонки отправляется в солнечную Мексику.
Наш обзор.

Jurassic World Evolution 2 — 9 ноября

Симулятор строительства собственного Парка Юрского периода. В сиквеле ещё и добавят возможность пережить события из всех фильмов!

Football Manager 2022 — 9 ноября

Ежегодный симулятор футбольного менеджера. В нём сложно разобраться, но потом и невозможно оторваться.

За что ценят серию? 

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 11 ноября

Очередное переиздание «Скайрима» — теперь бесплатное. В основном культовую RPG улучшат для PS5 и Xbox Series.

GTA: The Definitive Edition — 11 ноября

Rockstar неожиданно решила выпустить почти ремейки GTA 3, Vice City и San Andreas. Графика стала мультяшной, а управление — из GTA 5.

PUBG: New State — 11 ноября

Сиквел PUBG Mobile, который отправит бойцов в 2051 год. В остальном всё та же королевская битва.

Bright Memory: Infinite — 11 ноября

Неочевидный гибрид шутера в духе DOOM и слэшера вроде Devil May Cry от китайского энтузиаста с крутой графикой!

Battlefield 2042 — 12 ноября (ранний доступ)

Без одиночной кампании, с налётом футуризма и инновационным режимом Portal с контентом из BF 1942, BF3 и BC2.
12-го начнётся ранний доступ.

Shin Megami Tensei V — 12 ноября

Самый непонятный для россиян релиз. Продолжение культовой jRPG, которая и породила ещё более культовую Persona.