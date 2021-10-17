Лучшая команда мира по Dota 2. Эти парни затащили The International 2021, хотя и не были фаворитами!
Перед финалом сменил имидж и побрился. Стал похож на Бэйна из «Тёмного рыцаря», особенно с таким взглядом!
После игры с Virtus.pro сказал: «Была такая усталость, хотелось, чтобы всё это закончилось. После этого я решил, что не буду тратить столько эмоций, чтобы доиграть этот турнир». И доиграл триумфально!
«Коллапс – мой идол», — написал экс-керри TNC Predator Ким «Gabbi» Виллафуерте в «Твиттере», оценив игру Халилова в финале.
Перед матчем с Team Secret рассказал о рецепте победы: «Мы просто будем получать удовольствие — возьмём хороших героев и постараемся заставить их работать».
После победного финала сказал о защите титула: «Я даже не уверен, что это случится. Настолько большой приз… Есть ли вообще нам смысл и нужда играть в Доту? Я не знаю, кто и что будет делать из нас».