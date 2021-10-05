10 лучших российских футболистов в FIFA 22 Ultimate Team

В игре вновь нет РПЛ, зато есть многие российские игроки. Мы собрали лучших по рейтингу.
Марио становится лучшим российским игроком уже в четвёртой части FIFA подряд.
Бывший капитан сборной России второй год подряд занимает второе место среди лучших российских игроков на данный момент.
Лучший легионер из России в FIFA 22. Третий год подряд рейтинг держится на одном уровне. Хотя в прошлой FIFA у него был достойный потенциал — 85.
Игрок «Спартака» стал лучшим полузащитником от клуба РПЛ в FUT.
Как и у Головина, в последних трёх частях FIFA рейтинг Миранчука не развивается и не падает.
Лунёв появился в FUT только благодаря переходу в немецкий клуб «Байер».
Второй по рейтингу представитель Бразилии в составе сборной России. Лучший игрок «Локомотива».
Лучший центральный защитник из России.
Черышев продолжает играть в испанской Ла Лиге, но его рейтинг, к сожалению, остаётся на одном ровне.
Рейтинг Смолова вернулся на уровень FIFA 16. А самая высокая оценка у него была в FIFA 18 — 81 балл.
Мы собрали топовый состав из футболистов до 21 года включительно. Есть пару неожиданных попаданий! Переходите по ссылке