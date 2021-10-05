10 лучших российских футболистов в FIFA 22 Ultimate Team

В игре вновь нет РПЛ, зато есть многие российские игроки. Мы собрали лучших по рейтингу.

ПЗ: Марио Фернандес. Рейтинг — 82

Марио становится лучшим российским игроком уже в четвёртой части FIFA подряд.

ВРТ: Игорь Акинфеев. Рейтинг — 80

Бывший капитан сборной России второй год подряд занимает второе место среди лучших российских игроков на данный момент.

ЦП: Александр Головин. Рейтинг — 79

Лучший легионер из России в FIFA 22. Третий год подряд рейтинг держится на одном уровне. Хотя в прошлой FIFA у него был достойный потенциал — 85. 

ЦП: Роман Зобнин. Рейтинг — 78

Игрок «Спартака» стал лучшим полузащитником от клуба РПЛ в FUT.

АПЗ: Алексей Миранчук. Рейтинг — 78

Как и у Головина, в последних трёх частях FIFA рейтинг Миранчука не развивается и не падает.

ВРТ: Андрей Лунёв. Рейтинг — 78

Лунёв появился в FUT только благодаря переходу в немецкий клуб «Байер».

ВРТ: Маринато Гильерме. Рейтинг — 77

Второй по рейтингу представитель Бразилии в составе сборной России. Лучший игрок «Локомотива».

ЦЗ: Георгий Джикия. Рейтинг — 77

Лучший центральный защитник из России. 

ЛП: Денис Черышев. Рейтинг — 76

Черышев продолжает играть в испанской Ла Лиге, но его рейтинг, к сожалению, остаётся на одном ровне.

Форвард: Фёдор Смолов. Рейтинг- 76

Рейтинг Смолова вернулся на уровень FIFA 16. А самая высокая оценка у него была в FIFA 18 — 81 балл.

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