Эджуке, ноунеймы из чемпионатов Китая и Японии и куда без Мбаппе!
Мощный и при этом очень скоростной левый защитник «Милана» и сборной Франции.
Молодой вингер, который раскачивается до очень достойных 88 баллов рейтинга.
Редкий представитель российского клуба в топах. Эджуке в целом дали средние цифры, но скорость выкрутили на 94.
Себа Вилья — тоже не будет звездой, но по флангу готов носиться молниеносно.
Патриот «Атлетика», который почти наверняка всю карьеру проведёт в родном клубе. Можете попробовать изменить его судьбу хотя бы в игре.
Малоизвестный ганец, который с 2017 года играет в Китае. И бегает там быстрее всех — по крайней мере, в FIFA.
Крепкий хавбек с хорошей скоростью.
Самый низкий рейтинг среди спринтеров, и потенциал — всего 64. Представитель чемпионата Японии.
Атакер из Чемпионшипа, который и в «Престон Норт Энд» редко попадает в состав.
Бразилец, сменивший кучу клубов и приземлившийся в Японии. К 31 году сохранил топовую скорость (правда, в FIFA 22).
Техничный вингер, который вырастет до среднего достойного уровня — 81.
«Тоттенхэму» не пригодился, в чемпионате Турции ему будет проще — там и защитники более медлительные.
В FIFA ему всё пророчат выход на топ-уровень (потенциал 88 в FIFA 21), но в жизни пока выходит трудновато.
Среднего уровня игрок (хотя в этом сезоне Бундеслиги в 4 матчах уже сделал 1+1) соответствующей команды — «Бохум». Зато шустрый!
FIFA пророчит Винисиусу статус звезды — общий рейтинг можно раскачать до 90. Скорость уже на обалденном уровне.
Крайний защитник, способный успевать по всей бровке.
В «МЮ» не получилось, поэтому Джеймс поехал реализовывать свой «гоночный» потенциал в «Лидс».
Потенциально сильнейший крайний защитник мира.
Траоре похож на паровоз: плотно сбитая гора мышц, которая ещё и невероятно разгоняется.
Попробуй догони.
Собрали топ-состав из парней до 21 года. Пара ноунеймов, будущие звёзды и, конечно, Холанд — главный молодой футболист настоящего. Переходите!