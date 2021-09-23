Самые быстрые игроки FIFA 22

Эджуке, ноунеймы из чемпионатов Китая и Японии и куда без Мбаппе!

Тео Эрнандес, «Милан», ЛЗ — Скорость 93

Мощный и при этом очень скоростной левый защитник «Милана» и сборной Франции.

Мусса Диаби, «Байер», ЛВ — Скорость 94

Молодой вингер, который раскачивается до очень достойных 88 баллов рейтинга.

Чидера Эджуке, ЦСКА, ЛП — Скорость 94

Редкий представитель российского клуба в топах. Эджуке в целом дали средние цифры, но скорость выкрутили на 94.

Себастьян Вилья, «Бока Хуниорс», ПП — Скорость 94

Себа Вилья — тоже не будет звездой, но по флангу готов носиться молниеносно.

Иньяки Уильямс, «Атлетик», НАП — Скорость 94

Патриот «Атлетика», который почти наверняка всю карьеру проведёт в родном клубе. Можете попробовать изменить его судьбу хотя бы в игре.

Франк Ачимпонг, «Шэньчжэнь», ЛВ — Скорость 94

Малоизвестный ганец, который с 2017 года играет в Китае. И бегает там быстрее всех — по крайней мере, в FIFA.

Рафа, «Бенфика», ПП — Скорость 94

Крепкий хавбек с хорошей скоростью.

Текеси Канамори, «Ависпа Фукуока», ПП — Скорость 94

Самый низкий рейтинг среди спринтеров, и потенциал — всего 64. Представитель чемпионата Японии.

Том Баркхейзен, «Престон», ПП — Скорость 94

Атакер из Чемпионшипа, который и в «Престон Норт Энд» редко попадает в состав.

Рейнер, «Санфречче Хиросима», ПП — Скорость 94

Бразилец, сменивший кучу клубов и приземлившийся в Японии. К 31 году сохранил топовую скорость (правда, в FIFA 22).

Линтон Майна, «Ганновер», ПП — Скорость 94

Техничный вингер, который вырастет до среднего достойного уровня — 81.

Жорж-Кевин Нкуду, «Бешикташ», ЛП — Скорость 94

«Тоттенхэму» не пригодился, в чемпионате Турции ему будет проще — там и защитники более медлительные.

Исмаила Сарр, «Уотфорд», ПВ — Скорость 94

В FIFA ему всё пророчат выход на топ-уровень (потенциал 88 в FIFA 21), но в жизни пока выходит трудновато.

Геррит Холтманн, «Бохум», ЛП — Скорость 94

Среднего уровня игрок (хотя в этом сезоне Бундеслиги в 4 матчах уже сделал 1+1) соответствующей команды — «Бохум». Зато шустрый!

Винисиус, «Реал», ЛВ — Скорость 95

FIFA пророчит Винисиусу статус звезды — общий рейтинг можно раскачать до 90. Скорость уже на обалденном уровне.

Ашраф Хакими, «ПСЖ», ПЗ — Скорость 95

Крайний защитник, способный успевать по всей бровке.

Дэниел Джеймс, «Лидс», ПП — Скорость 95

В «МЮ» не получилось, поэтому Джеймс поехал реализовывать свой «гоночный» потенциал в «Лидс».

Альфонсо Дэвис, «Бавария», ЛЗ — Скорость 96

Потенциально сильнейший крайний защитник мира.

Адама Траоре, «Вулверхэмптон», ПВ — Скорость 96

Траоре похож на паровоз: плотно сбитая гора мышц, которая ещё и невероятно разгоняется.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ», НАП — Скорость 97

Попробуй догони.

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