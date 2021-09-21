Лучшие молодые игроки FIFA 22

Топовый состав из футболистов до 21 года включительно. Есть пару неожиданных попаданий!
Стабильный первый номер в самой веселой команде АПЛ. В FIFA 21 его потенциал был — 86. Будущий №1 сборной Франции.
Один из самых прогрессирующих английских игроков. Может играть на разных позициях. В прошлой FIFA рос до 86.
Лидер обороны «Вольфсбурга» и пока ещё точно не звезда. Так что начинайте болеть, пока не стало мейнстримом. Потенциал ему выдали — 84. В FIFA 22 наверняка будет больше.
Один из лучших левых защитников планеты. Техничный, быстрый, крепкий. Дэвис раскачивался до элитных 89 баллов в FIFA 21.
Разработчики считают, что Фоден — в будущем среди главных футболистов мира (потенциал был — 92). И это объяснимо при его скиллах и умении играть на разных позициях: ЦАП, ЛП, ЦП.
За прошлый сезон в реальности Педри сыграл безумные 74 матча. Парнишка внезапно стал лидером сборной Испании и надеждой «Барселоны». В FIFA его ценят не просто так!
Один из самых крутых юниоров в FIFA. Разработчики «отсыпали» Санчо топовые показатели, однако не такой бурный рост. В 21-й он может добраться до 92 баллов. Правда теперь ему расти рядом с Криштиану.
Топовый атакер (и надежда) «Арсенала» и сборной Англии, который в FIFA 21 рос до 88. Вряд ли в новой версии будет ниже.
Готов выходить на разных позициях (ПФА, ЛФА, ФРВ). Пока не 100% основной в клубе, в FIFA 21 раскачивается до 89.
От Феликса уже третий год ждут выхода на уровень суперзвезды, но постоянно что-нибудь мешает. В FIFA 21 его можно вывести на уровень 93, вероятно, в новой версии его оценят не меньше.
Лучшему юниору мира повысили стартовый рейтинг на один балл (в FIFA 21 было 87). Но и тогда и сейчас он по-прежнему среди самых крутых футболистов.
Мы собрали их всех в одном месте. Смотрите!