Лучшие молодые игроки FIFA 22

ЛП: Джейдон Санчо, 20 лет, «Манчестер Юнайтед» — Рейтинг 87

Один из самых крутых юниоров в FIFA. Разработчики «отсыпали» Санчо топовые показатели, однако не такой бурный рост. В 21-й он может добраться до 92 баллов. Правда теперь ему расти рядом с Криштиану.