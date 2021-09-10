Какие игры для PS5 показали на шоу PlayStation

«Человек-паук 2»

В сиквеле противостоять Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу будет Веном.

God of War Ragnarok

Сиквел обзавёлся говорящим подзаголовком и первым геймплейным роликом

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic

Ветераны BioWare в студии Aspyr с нуля воссоздают культовую RPG для PS5 и ПК.

«Росомаха»

Создатели «Человека-паука: Майлз Моралес» делают игру про мутанта Логана.

Gran Turismo 7

Автосимулятор наконец-то обзавёлся точной датой выхода — 4 марта 2022 года для PS5 и PS4.

Uncharted на ПК

Uncharted 4 и The Lost Legacy получит ремастеры — причём не только для PS5, но и ПК.

GTA 5 

Первый геймплей разочаровал не только отсутствием нововведений, но и переносом выхода на март 2022 года.

Alan Wake Remastered

Алан Уэйк дебютирует на PlayStation уже 5 октября. Тогда же ремастер выйдет на Xbox и ПК.

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