Герои FUT в FIFA 22 Ultimate Team. Весь список футболистов

От нашего Александра Мостового до легенд Английской Премьер-лиги, Бундеслиги и Серии А.

Что такое «Герои» FUT 22?

Это новый тип карточек футболистов, который появится в FIFA 22. Топовые игроки прошлого, которые всё-таки не добрались до статуса легенд. У них будет особая сыгранность с игроками из той же лиги.

Так футболисты будут влиять друг на друга в Ultimate Team

Александр «Царь» Мостовой — Примера. Рейтинг — 86

Первый футболист из России со специальной карточкой в FIFA 22. Разработчики отметили, как здорово Мостовой играл за «Сельту».

Марио «Тореро» Гомес — Бундеслига. Рейтинг — 88

Более двухсот голов в немецком чемпионате и три титула чемпиона. Особенно ценный — со «Штутгартом» в сезоне-2006/2007.

Диего «Принц» Милито — Серия А. Рейтинг — 88

Аргентинский форвард попал в список «Героев» из-за топового выступления в Италии, особенно за «Интер» Жозе Моуринью. Дубль в ворота «Баварии» в финале ЛЧ-2009/2010 — вершина карьеры.

Тим «Боксёр» Кэхилл — АПЛ. Рейтинг — 85

Не самый звёздный, но запоминающийся игрок из «Эвертона» (и дань уважения рынку Австралии). Прозвище Кэхилл получил за манеру праздновать — боксируя у углового флажка.

Уле-Гуннар «Убийца с лицом младенца» Сульшер — АПЛ. Рейтинг — 86

Легендарный суперзапасной «МЮ»: забил 28 голов за 126 выходов со скамейки. Однажды сделал покер за 19 минут (с «Ноттингем Форест»), но свой главный гол забил в финале ЛЧ-1998/1999.

Фернандо «Мавр» Морьентес — Примера. Рейтинг — 88

Пример классического центрфорварда, отыгравшего под 200 матчей за мадридский «Реал».

Робби «Снайпер» Кин — АПЛ. Рейтинг — 86

Ещё один пример форварда, чья слава распространилась на одну страну — Англию. Тем не менее Кин поиграл в топовых командах («Лидс», «Тоттенхэм», «Ливерпуль»). Хотя выиграл лишь Кубок лиги в 2008-м.

Ларс «Золотой мальчик» Риккен — Бундеслига. Рейтинг — 85

Важный игрок для «Боруссии» 90-х, которая была очень яркой. В финале ЛЧ-1996/1997 Риккен забил гол всего через 16 секунд после выхода на замену.

Хорхе «Эль Броди» Кампос — Лига Мексики. Рейтинг — 87

Герой из 90-х, поражавший всех не только смелой игрой в воротах, но и свитерами безумной расцветки. «Эль Броди» — «брат» на мексиканский лад.

Клинт «Двойка» Демпси — МЛС. Рейтинг — 85

Демпси — любимец американской публики. Один из первых игроков США, закрепившихся в Англии: под 200 матчей за «Фулхэм», сезон в «Тоттенхэме». Прозвище Двойка — из-за необычного игрового номера.

Абеди «Орёл» Пеле — Лига 1. Рейтинг — 89

Лучший игрок в истории Ганы, творивший магию во французском чемпионате за «Марсель». Пеле он, собственно, в честь того самого Пеле.

Сами «Волк» Аль-Джабер — Лига Саудовской Аравии. Рейтинг — 86

Включение Аль-Джабера — реверанс в сторону игроков из Саудовской Аравии. Там он безусловная звезда: более 300 матчей, под 150 голов. Со сборной ездил на 4 чемпионата мира: 1994, 1998, 2002, 2006.