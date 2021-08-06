Лионель Месси на обложках FIFA и PES

Всего появлялся 11 раз, а впервые стал лицом Pro Evolution Soccer.

Pro Evolution Soccer 2010

Первая в истории обложка игры с юным Лионелем Месси.

Pro Evolution Soccer 2010

Основная обложка была только с Лео, но для разных стран ему добавляли партнёра. На Англию — Торреса, в Италии — Дель Пьеро, в Испании — Хоакина.

Pro Evolution Soccer 2011

Обложка с эффектом движения. Месси был и на загрузочном экране PES 2011.

FIFA 13

На обложки PES 12 (Роналду) и FIFA 12 (Руни) Месси не попал, зато на следующий сезон EA наконец-то заманила аргентинца на обложку FIFA. Для крупных стран ему тоже находили «партнёров».

FIFA Soccer 13 Metal Case

Был и такой вариант FIFA 13 в металлическом исполнении.

FIFA 14

Ничего особенного, привычный стиль обложек FIFA.

FIFA 14 Steelbook Case

Куда интереснее выглядит коллекционное издание.

FIFA 15

Последняя обложка FIFA с Месси. Лео всего три раза появлялся в серии.

FIFA 15 Steelbook

В коллекционном издании больше графики.

Pro Evolution Soccer 2017

Месси вернулся в PES, но вместе со всей «Барселоной». И даже не как центральный персонаж.

Pro Evolution Soccer 2018

Снова всей командой, потому что Konami максимально старалась показать рекламный контракт с «Барселоной». Центральным персонажем стал Суарес.

Pro Evolution Soccer 2020

Konami заключила больше контрактов с клубами и каждый представила на обложке. Из «Барсы» — Месси.

Pro Evolution Soccer 2021

Лео был среди героев обложки и стал лицом сезонного обновления — eFootball.

eFootball

Месси среди героев, которые презентуют обновлённый Pro Evolution Soccer — eFootball.