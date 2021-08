GTA San Andreas — Карл «Си-Джей» Джонсон

Первый темнокожий протагонист серии. Из-за убийства матери Си-Джей возвращается из Либерти-Сити в Лос-Сантос. А там его банда растеряла всё уважение и районы. «Ah Shit, Here We Go Again».