Топ-10 самых быстрых тачек в Cyberpunk 2077

Любишь покататься с ветерком?
Макс. скорость: 340 км/ч
Стоимость в игре: €$ 157 тыс.
Макс. скорость: 320 км/ч
Стоимость: €$ 115 тыс.
Макс. скорость: 306 км/ч
Стоимость: €$ 225 тыс.
Макс. скорость: 304 км/ч
Стоимость: €$ 73 тыс.
Макс. скорость: 304 км/ч
Стоимость: €$ 22 тыс.
Макс. скорость: 299 км/ч
Стоимость: €$ 62 тыс.
Макс. скорость: 298 км/ч
Стоимость: €$ 75 тыс.
Макс. скорость: 298 км/ч
Стоимость: €$ 55 тыс.
Макс. скорость: 298 км/ч
Стоимость: €$ 76 тыс.
Макс. скорость: 293 км/ч
Стоимость: выдаётся бесплатно