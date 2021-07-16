Топ-10 самых быстрых тачек в Cyberpunk 2077

Любишь покататься с ветерком?

Rayfield Caliburn

Макс. скорость: 340 км/ч
Стоимость в игре: €$ 157 тыс.

Mizutani Shion «Coyote»

Макс. скорость: 320 км/ч
Стоимость: €$ 115 тыс.

Rayfield Aerondight S9 «Guinevere»

Макс. скорость: 306 км/ч
Стоимость: €$ 225 тыс.

Quadra Type-66 «Javelina»

Макс. скорость: 304 км/ч
Стоимость: €$ 73 тыс.

Yaiba Kusanagi CT-3X

Макс. скорость: 304 км/ч
Стоимость: €$ 22 тыс.

Herrera Outlaw GTS

Макс. скорость: 299 км/ч
Стоимость: €$ 62 тыс.

Mizutani Shion MZ2

Макс. скорость: 298 км/ч
Стоимость: €$ 75 тыс.

Quadra Type-66 Avenger

Макс. скорость: 298 км/ч
Стоимость: €$ 55 тыс.

Quadra Type-66 «Cthulhu»

Макс. скорость: 298 км/ч
Стоимость: €$ 76 тыс.

Quadra Turbo-R V-Tech

Макс. скорость: 293 км/ч
Стоимость: выдаётся бесплатно