Топовый хоррор про Чернобыль, «Формула 1» и ещё один экшен в сеттинге киберпанка.
Вам предстоит окунуться в атмосферу Италии 1934 года, где власть захватили фашисты. Их и придётся искать в прицеле. Обещают кампанию на 18 миссий, оружие времён Второй мировой и свободное перемещение.
Красивая игра, которая обращается ко многим сложным вопросам жизни. Уит Андерсон спускается в водосток, чтобы найти пропавшего пса — и переносится куда-то вне своего воображения.
Дополнение для легендарной стратегии. Больше монстров, больше эпичных боёв. DLC добавит парочку новых лордов — главаря людоящеров Оксиотля и Таурокса — тот гонит на убой зверолюдов.
Анна путешествует по странному затерянному острову и пытается разобраться в головоломках, одиночестве и самой себе. Красиво, загадочно и в ярких красках.
Главная спортивная игра лета. Новая часть симулятора «Формулы 1». Набор традиционный: обновлённая физика, реальные команды, пилоты и вообще много детализации. Есть мультиплеер, карьера и сюжет.
Детектив с тремя персонажами, которые исследуют загадочные события, происходящие в современном Лондоне. Местами очень наивно и смешно, но прямо скажем: далеко не каждый детектив — это нуар XIX века.
Да, MFS вышла для ПК ещё год назад. И сейчас — просто релиз на консолях Xbox Series X/S. Это несколько читерский ход, просто чтобы ещё раз залипнуть на удивительные кадры этой игры. Полетели!
Хоррор от первого лица в локациях «Зоны». Играем за советского физика Игоря, он ищет пропавшую девушку Татьяну, в которую влюблён. Противостоят ему частная военная организация и мистические аномалии.
Надо больше киберпанка! В мире будущего корпорация рухнула, а с ней и системы безопасности. Все кому не лень бросились сражаться за власть. Монструозные противники, технологии и оружие будущего. Кайф!