Рейтинг игр серии GTA по сложности заданий

Старые части GTA были намного сложнее новых, но их популярность была не меньше.

5 место — GTA 5

Пятая часть была специально упрощена, чтобы сделать её более доступной. Несмотря на то что это сработало, многие остались недовольны лёгкостью квестов.

4 место — GTA 4

GTA 4 тоже была проще, чем её предшественницы. Сложные квесты, такие как «Снежная буря», где мы решаем проблему Элизабет, кажутся больше вызовом, нежели раздражающим явлением.

3 место — Vice City

Ох, как же игроки ненавидели миссию с вертолётом, где нужно было заложить взрывчатку в точках стройки за отведённое время. А чего стоила другая миссия, где надо было обогнать Хилари Кинга.

2 место — GTA 3

В игре довольно много сложных моментов, но самым раздражающим можно назвать миссию «Кофе на вынос!» Ибо кафе для уничтожения приходилось выискивать по всей округе, а давалось на это всего 9 минут.

1 место — San Andreas

В San Andreas большое количество сложных миссий. Некоторые игроки даже бросали игру из-за миссий «Свободное падение» и «Авиашкола». Но многие, наоборот, любят эту часть из-за её сложности.