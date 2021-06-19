Рейтинг игр серии GTA по сложности заданий

Старые части GTA были намного сложнее новых, но их популярность была не меньше.
Пятая часть была специально упрощена, чтобы сделать её более доступной. Несмотря на то что это сработало, многие остались недовольны лёгкостью квестов.
GTA 4 тоже была проще, чем её предшественницы. Сложные квесты, такие как «Снежная буря», где мы решаем проблему Элизабет, кажутся больше вызовом, нежели раздражающим явлением.
Ох, как же игроки ненавидели миссию с вертолётом, где нужно было заложить взрывчатку в точках стройки за отведённое время. А чего стоила другая миссия, где надо было обогнать Хилари Кинга.
В игре довольно много сложных моментов, но самым раздражающим можно назвать миссию «Кофе на вынос!» Ибо кафе для уничтожения приходилось выискивать по всей округе, а давалось на это всего 9 минут.
В San Andreas большое количество сложных миссий. Некоторые игроки даже бросали игру из-за миссий «Свободное падение» и «Авиашкола». Но многие, наоборот, любят эту часть из-за её сложности.