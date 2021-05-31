Культовые тачки из Вайс-Сити

Ставшие олицетворением игры и завоевавшие любовь фанатов.
Впервые этот автомобиль появился в серии, как раз начиная с Вайс-Сити. Это невероятно стильная и скоростная машина с хорошей управляемостью. Перевернуться на ней достаточно проблематично.
Культовый спорткар, ради которого игроки могли выпрыгнуть из своей машины прямо во время поездки. Авто развивает невероятную скорость, создавая идеальные условия для трюков с трамплина.
Седан, вдохновлённый машинами Dodge из 50-60-х годов XX века. Отличается неплохой скоростью и крепким корпусом. Склонен к заносам, но может выдержать немало столкновений.
Впервые появился в GTA 3 и с тех пор встречается почти во всех частях серии. Разгоняется быстро, но испытывает проблемы с управляемостью. Хотя на прямых отрезках Infernus равных нет.
Эта машина появлялась во всех частях серии. Версия из Вайс-Сити вдохновлена Porsche 911. Это не самый быстрый автомобиль в игре, зато он может похвастаться отличной управляемостью.
Banshee присутствует во многих частях серии, впервые появившись в GTA 3. В Вайс-Сити Banshee напоминает Chevrolet Corvette C4 80-х годов. Это супербыстрая машина, с трудом входящая в повороты.
Этот автомобиль дают после выполнения второго списка в автосалоне Sunshine Auto. Sabre Turbo прочен, хорошо вписывается в повороты и при этом обладает неплохой скоростью и динамикой.
Улучшенная версия Sentinel отличается от классической модели лучшей управляемостью и скоростью. Авто можно найти у Особняка Мендесов на Прон-Айленде, в западной части Норт-Пойнт Молл или в Вайс-Порте.
Этот двухдверный маслкар — один из самых быстрых в игре. Как и Comet, Phoenix очень хорошо входит в заносы и легко управляется.
Deluxo основан на DeLorean DMC-12 и, возможно, является отсылкой к фильму «Назад в будущее». Он быстрый, но хрупкий. Его выдают за прохождение первого списка в автосалоне Sunshine Auto.