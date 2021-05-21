Самые раздражающие миссии из GTA

Они могли вывести из себя даже самых сдержанных игроков.
Эти миссии заставляли игроков совершать утомительные и однообразные действия. И они – одна из причин, почему фанаты GTA так ненавидят задания, связанные с дистанционным управлением.
Та самая легендарная миссия с вертолётиком, совмещающая в себе короткий таймер и ужасное управление моделькой вертушки. От этого задания страдали игроки абсолютно на всех платформах.
Сложность этой миссии заключалась в нечестном таймере. Игрок должен был на время уничтожить несколько киосков с едой по всему Либерти-Сити.
Миссия на бумаге выглядела вполне обычно. Но Big Smoke действовал странно и не мог попасть в противников, стоящих в 10 метрах от него. Вдобавок игра насильно ограничивала передвижение героев.
Цель миссии проста – победить в гонке. Но из-за соперницы по имени Хилари прохождение превращалось в сущий кошмар. Каждый обгон Хилари сопровождался заносами и врезаниями в препятствия.