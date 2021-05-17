Когда размер имеет значение.
Космическая станция Цитадель стала домом для 13,2 млн представителей различных рас. Длина гиганта составляет 44,7 км. Жаль, что в игре нам дали прогуляться лишь по небольшой части этого сооружения.
Районы Парадайз-Сити из гоночной игры Burnout Paradise раскинулись почти на 30 км². Это самый большой город в гоночных играх с сотнями улиц и десятками скоростных трасс.
Общий размер города в Cyberpunk 2077 — 24 км². А общий размер игровой карты (с районами вблизи города) — 50 км². Общая агломерация мегаполиса с близлежащими районами составляет около 5 млн человек.
Город из GTA 5 меньше, чем Найт-Сити. Его размер — 13,76 км². Зато игровой мир в GTA 5 больше и со всеми окрестностями составляет 105 км². Проживает в Лос-Сантосе около 3,8 млн жителей.
Столице Великобритании в Assassin's Creed Syndicate отвели 3,7 км². Разработчики показали Лондон конца индустриальной революции и воссоздали его с дотошным вниманием к деталям.
Париж в Assassin’s Creed эпохи Французской революции чуть меньше, чем Лондон из этой же серии, но вряд ли вы на глаз эту разницу заметите. Авторы детально воссоздали целые районы и знаковые места.
Виртуальный Сан-Франциско вышел чуть ли не ярче и привлекательнее, чем оригинал — с шикарным дизайном и большим количеством развлечений. Надо ли говорить, что город получился большим?
Ещё один мегаполис из реальности, который воссоздали просто идеально. Дух захватывает, когда смотришь на него свысока. Если лететь из одного угла города в другой, то можно реально устать.