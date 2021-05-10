Игры, в которых можно убить Гитлера

Возможность переписать историю и ликвидировать вождя «Третьего Рейха» до его самоубийства.

Wolfenstein 3D (1992)

Механический фюрер в тяжёлой броне с четырьмя пулемётами? В этой старой, но культовой игре главного фашиста представили именно в таком виде. Его можно было убить в середине игры.

Sniper Elite V2 (2012)

Убить фюрера можно было и в игре про снайпера, а именно в DLC для второй части. В конце этого дополнения требовалось уничтожить Гитлера, пытающегося удрать в Берлин на личном поезде.

Sniper Elite 3 (2014)

Тот же трюк авторы серии проделали и в третьей части. Да, игроки вновь могли убить Гитлера в Sniper Elite. В этот раз уже в Северной Африке, в DLC под названием «Охота на серого волка».

Sniper Elite 4 (2017)

Видимо, авторам так понравилось умертвлять главного фашиста, что они решили позволить игрокам убить Гитлера в третий раз. Правда, это могли сделать только оформившие предзаказ игроки.

Wolfenstein II: The New Colossus (2017)

А в этой игре Гитлера можно было убить на кинопробах фильма про Бласковица, продюсером которого выступал как раз фюрер. Однако в результате этого действия его подчинённые вас расстреливали.

Beyond Castle Wolfenstein (1984)

Но впервые Гитлера в играх убили ещё в 80-х годах прошлого века, на заре развития игровой индустрии. Требовалось скрытно пробраться в штаб Гитлера и установить в его кабинете взрывное устройство.

Bionic Commando (1986)

Спустя два года вышел платформер Bionic Commando, по сюжету которого одна из сверхдержав решает воскресить фюрера. В конце игры Гитлера нужно было уничтожить из базуки.

Operation Darkness (2007)

Тактическая ролевая игра Operation Darkness смешала военную тему с магией, но критики игру не оценили. Зато в игре был свой Гитлер. И те счастливчики, сумевшие пройти игру до конца, могли его убить.

Persona 2: Innocent Sin (1999)

В этой игре Гитлер предстаёт боссом, которого нужно убить. В японской версии он выглядит вполне обыденно, а в американской — фюрером в … солнцезащитных очках. Это сделано для цензуры.