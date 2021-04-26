Главные игры мая 2021 года

Бывший эксклюзив Sony выходит на ПК, а трёхметровая вампирша Димитреску уже готова забить вас своими каблуками.
Действие игры развернётся спустя несколько лет после событий 7 части. Главный герой оказывается в заснеженной деревне в поисках своей дочери, которую похитил сошедший с ума Крис Редфилд.
Давно не выходило кооперативных игр, которые могли бы затянуть надолго, поэтому присмотритесь к Hood. Это довольно интересная многопользовательская игра про ограбления с PvP и PvE режимами.
Ремастер трилогии Mass Effect с улучшенным качеством текстур и моделей, современными эффектами и освещением. Выйдет на ПК, PS4 и Xbox One.
Крупное дополнение для популярного симулятора выживания в открытом мире выходит из раннего доступа в полноценный релиз. Действие дополнения разворачивается в подводном мире Арктики.
Зомби-экшен в открытом мире и бывший эксклюзив PlayStation 4 выходит на ПК. Игроки смогут насладиться игрой на неограниченной частоте кадров и улучшенной графике.
Экшен с ролевыми элементами в необычайно ярком и красивом постапокалиптическом мире, который визуально напоминает мир Horizon или Enslaved. Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One.