Будущие фильмы и сериалы по играм

Некоторые экранизации игровых франшиз увидят свет уже в 2021-м.
Перезапуск фильма 1995 года. Съёмки стартовали 15 сентября 2019 года в Южной Австралии и завершились 13 декабря. Фильм должен выйти 23 апреля 2021 года.
Постановкой фильма Uncharted с Томом Холландом в главной роли занимается Рубен Фляйшер, который известен по фильмам «Zомбилэнд» и «Веном». Релиз экранизации запланирован на 18 февраля 2022 года.
Работа над экранизацией The Last of Us начнётся 5 июля 2021 года, а завершится 8 июня 2022 года. Постановщиком первого эпизода выступит российский режиссёр Кантемир Балагов.
Релиз новой экранизации Resident Evil запланирован на 24 ноября 2021 года. Фильм основан на первых двух частях игры, а его режиссёром выступает Йоханнес Робертс.
В конце 2020 года онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал сериал по вселенной Assassin's Creed. О проекте практически ничего неизвестно, так как он находится на ранней стадии разработки.
Киноадаптацией игровой серии занимается Netflix. Режиссёром выступает Роусон Маршалл Тёрбер, известный по работе над фильмом «Небоскрёб», а главные роли исполнят Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.
Экранизация игры, которая разошлась тиражом в 6,5 млн копий, была подтверждена в конце марта. Режиссёром выступит Чад Стахелски, снявший «Джона Уика».
Сиквел вышедшего в 2018-м фильма. Исполнившая роль Лары в первом фильме, актриса Алисия Викандер, будет присутствовать и в продолжении. Фильм должен был выйти в марте, но был перенесён.
Постановкой ленты занимается Элай Рот, известный по работе над фильмами «Хостел» и «Тайна дома с часами», а за сценарий отвечает Крэйг Мэйзин, один из создателей сериала «Чернобыль».
Фильм находится в разработке с 2014 года. Сначала его планировалось выпустить 24 мая 2019 года, но в итоге релиз был перенесён на 4 марта 2022 года.
Летом 2020 года Netflix объявил, что занимается адаптацией Beyond Good & Evil. Режиссёром является Роб Леттеррман, который работал над лентами: «Детектив Пикачу» и «Монстры против пришельцев».
Sony Pictures снимет фильм по мотивам игры Red Dead Redemption. Кинолента будет полнометражной. Это всё, что известно о предстоящем проекте, так анонс фильма состоялся только в конце марта 2021 года.
Действие аниме-сериала по одноимённой игре развернётся в уже знакомом игрокам Найт-Сити, но его история будет полностью самостоятельной. Выйдет в 2022-м.
Ролевая игра Disco Elysium получит сериальную экранизацию от создателей «Соника в кино». Создание сериала находится на ранней стадии, так что новостей о нём совсем немного.
Анимационный сериал о похождениях Сэма Фишера, который выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix. Занимается им сценарист франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад.
В октябре 2020 года стало известно, что по RPG Kingdom Come: Deliverance снимут фильм. Им займётся бывший исполнительный директор Netflix Эрик Бармак совместно с разработчиком игры.
Amazon и создатели «Мира Дикого Запада» снимают сериал по вселенной Fallout. Авторы пообещали не только сохранить «грубый тон» игры, но и привнести в телеадаптацию иронию и юмор.