Главные игры апреля 2021 года

Эксклюзив для PlayStation 5, шутер про колонизацию чужой планеты и ремастер оригинальной NieR.

Outriders (1 апреля)

Шутер с элементами ролевой игры и кооперативом на 3 человек от создателей Bulletstorm. Игра расскажет историю про колонизацию планеты Инок.

Oddworld: Soulstorm (6 апреля)

Платформер, в который можно будет поиграть на PS4, PS5 и ПК. Вам предстоит спасти своих собратьев от рабского труда.

FIFA Online 4 (6 апреля)

В начале апреля стартует закрытое бета-тестирование бесплатной футбольной игры FIFA Online 4 с качественной оптимизацией, проработанным онлайн-функционалом и управлением.

Ремастер NieR Replicant (23 апреля)

Переиздание вышедшей в 2010-м на PlayStation 3 оригинальной NieR Replicant с обновлённой графикой, переделанными декорациями, перезаписанным саундтреком, новым контентом и осовремененным геймплеем.

Returnal (30 апреля)

Экшен с элементами шутера и головоломок, который выйдет эксклюзивно на PlayStation 5. Игра будет использовать все особенности новой консоли — рейтрейсинг, 3D-звук и адаптивные триггеры геймпада.