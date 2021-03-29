Главные игры апреля 2021 года

Эксклюзив для PlayStation 5, шутер про колонизацию чужой планеты и ремастер оригинальной NieR.
Шутер с элементами ролевой игры и кооперативом на 3 человек от создателей Bulletstorm. Игра расскажет историю про колонизацию планеты Инок.
Платформер, в который можно будет поиграть на PS4, PS5 и ПК. Вам предстоит спасти своих собратьев от рабского труда.
В начале апреля стартует закрытое бета-тестирование бесплатной футбольной игры FIFA Online 4 с качественной оптимизацией, проработанным онлайн-функционалом и управлением.
Переиздание вышедшей в 2010-м на PlayStation 3 оригинальной NieR Replicant с обновлённой графикой, переделанными декорациями, перезаписанным саундтреком, новым контентом и осовремененным геймплеем.
Экшен с элементами шутера и головоломок, который выйдет эксклюзивно на PlayStation 5. Игра будет использовать все особенности новой консоли — рейтрейсинг, 3D-звук и адаптивные триггеры геймпада.