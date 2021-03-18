Paradise Lost — 24 марта (PC, PS5, Xbox SX)

Альтернативная версия нашего мира, где Вторая мировая длилась 20 лет и дошла до ядерного оружия. В этой бродилке предстоит играть как раз в Кракове, пережившем ядерный удар. Два персонажа на выбор.