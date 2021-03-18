Гонки в грязи, хорроры и головоломки
Гонки на монстер-траках, в которых главная цель — трюки. Это не то чтобы симулятор, так что особой реалистичности не ждите. Зато весело!
Ещё одни гонки в грязи, только на мотоциклах. Это официальная игра заездов Supercross, в которой вы можете стать звездой мотокросса.
Ремейк игры 2012 от российского разработчика Сергея Носкова. В мире случилась война, и теперь вы бродите по заброшенной территории, разгадываете головоломки и пытаетесь въехать, что вообще происходит.
Это адаптация настольной игры «Ужас Аркхэма», созданной по мотивам произведений Г. Ф. Лавкрафта. Известный профессор астраномии скончался, а вам теперь разбираться, что случилось.
Альтернативная версия нашего мира, где Вторая мировая длилась 20 лет и дошла до ядерного оружия. В этой бродилке предстоит играть как раз в Кракове, пережившем ядерный удар. Два персонажа на выбор.
Ужастик с видом от первого лица о том, почему не нужно использовать доску духов и пытаться вызвать умерших родителей. Будете ходить по пустому дому и много бояться. Вдохновлено P.T.
Пошаговая ролевая стратегия, в которой вам предстоит освободить зашуганный городок от культа альхимика Мефисто. Мечи, арбалеты и немного магии.
Вам предстоит сыграть за оживших тряпичных кукол, в которых превратились родители маленькой девочки. Вообще-то родители собирались развестись, но теперь придётся снова научиться действовать вместе.