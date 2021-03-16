10 лучших прем-танков 8 уровня в World of Tanks

На них можно не только фармить, но и тащить «потные» катки.
Плюсы: большой разовый урон, барабан на 2 снаряда, приличная скорость полёта снарядов, маскировка и низкий силуэт. Минусы: низкое бронепробитие, долгое сведение, низкий запас прочности, плохие УВН.
Плюсы: крепкая башня, комфортные УВН, большой ДПМ, хорошая подвижность, стабилизация и сведение. Минусы: большая командирская башня, отсутствие брони в бортах и корме.
Плюсы: урон в 320, перезарядка в 7 сек., хорошая подвижность, скорость и неплохие углы вертикальной наводки. Минусы: посредственное бронирование корпуса, небольшой запас прочности и большие габариты.
Плюсы: запас прочности, мобильность, хорошая точность, стабилизация и быстрое сведение, система дозарядки барабана. Минусы: отсутствие брони, время дозарядки 1-го снаряда, частые повреждения модулей.
Плюсы: отличное бронирование башни, хорошая подвижность и УВН, мощное пробитие, барабан на 4 снаряда с разовым уроном в 320. Минусы: слабая броня корпуса, долгая перезарядка магазина, слабый обзор.
Плюсы: высокий разовый урон в 520, хорошая маскировка, бронепробитие и мобильность, частично вращающаяся башня. Минусы: отсутствие брони, плохая стабилизация орудия и точность, долгая перезарядка.
Плюсы: разовый урон в 490, отличная пробиваемость и точность, хорошая динамика и максимальная скорость. Минусы: плохое склонение орудия, отсутствие брони, долгая перезарядка и большие габариты.
Плюсы: высокая динамика и манёвренность, небольшие габариты, отличная стабилизация и углы вертикальной наводки. Минусы: отсутствие брони, низкое бронепробитие, плохой обзор.
Плюсы: отличное орудие, хорошая динамика и скорость, бортовые экраны, приемлемая точность, разброс и сведение. Минусы: бронепробитие, стабилизация, частые пожары и криты.
Плюсы: барабан на 1500 урона, быстрое сведение, отличная стабилизация и УВН, неплохое бронепробитие, имеется броня. Минусы: слабая максимальная скорость, большой разброс, долгая перезарядка барабана.