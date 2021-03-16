10 лучших прем-танков 8 уровня в World of Tanks

На них можно не только фармить, но и тащить «‎потные» катки.

Bourrasque (средний танк Франции)

Плюсы: большой разовый урон, барабан на 2 снаряда, приличная скорость полёта снарядов, маскировка и низкий силуэт. Минусы: низкое бронепробитие, долгое сведение, низкий запас прочности, плохие УВН.

M54 Renegade (тяжёлый танк США)

Плюсы: крепкая башня, комфортные УВН, большой ДПМ, хорошая подвижность, стабилизация и сведение. Минусы: большая командирская башня, отсутствие брони в бортах и корме.

CS-52 LIS (средний танк Польши)

Плюсы: урон в 320, перезарядка в 7 сек., хорошая подвижность, скорость и неплохие углы вертикальной наводки. Минусы: посредственное бронирование корпуса, небольшой запас прочности и большие габариты.

Progetto 46 (средний танк Италии)

Плюсы: запас прочности, мобильность, хорошая точность, стабилизация и быстрое сведение, система дозарядки барабана. Минусы: отсутствие брони, время дозарядки 1-го снаряда, частые повреждения модулей.

GSOR 1008 (ПТ Великобритании)

Плюсы: отличное бронирование башни, хорошая подвижность и УВН, мощное пробитие, барабан на 4 снаряда с разовым уроном в 320. Минусы: слабая броня корпуса, долгая перезарядка магазина, слабый обзор.

СУ-130ПМ (ПТ СССР)

Плюсы: высокий разовый урон в 520, хорошая маскировка, бронепробитие и мобильность, частично вращающаяся башня. Минусы: отсутствие брони, плохая стабилизация орудия и точность, долгая перезарядка.

Skorpion G (ПТ Германии)

Плюсы: разовый урон в 490, отличная пробиваемость и точность, хорошая динамика и максимальная скорость. Минусы: плохое склонение орудия, отсутствие брони, долгая перезарядка и большие габариты.

Panhard EBR 75 FL 10 (лёгкий танк Франции)

Плюсы: высокая динамика и манёвренность, небольшие габариты, отличная стабилизация и углы вертикальной наводки. Минусы: отсутствие брони, низкое бронепробитие, плохой обзор.

Т-44-100 (Р) (средний танк СССР)

Плюсы: отличное орудие, хорошая динамика и скорость, бортовые экраны, приемлемая точность, разброс и сведение. Минусы: бронепробитие, стабилизация, частые пожары и криты.

Somua SM (тяжёлый танк Франции)

Плюсы: барабан на 1500 урона, быстрое сведение, отличная стабилизация и УВН, неплохое бронепробитие, имеется броня. Минусы: слабая максимальная скорость, большой разброс, долгая перезарядка барабана.