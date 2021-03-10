От 18 и младше. Юные звёзды российского и мирового киберспорта

Самые известные игроки, которым не больше 18 лет.
Игроку Virtus.pro по Dota 2 18 лет, а он уже стал одним из лучших керри Европы. Серия успешных выступлений на онлайн-турнирах может продолжиться на мэйджоре, где Егор будет одним из фаворитов.
Партнёр Егора старше его всего на месяц, но уже успел поиграть за NAVI и съездить на мэйджор в Лейпциге. Поменяв ник и клуб, illias остаётся одним из лучших молодых игроков региона.
Керри из Таиланда тоже готов стать суперзвездой в Доте. В 18 лет он уже посетил два мэйджора и считается главной надеждой региона. Он первым в мире взял 12 тыс. MMR и сразу после этого перешёл в T1.
Вряд ли Vitality смогли бы достичь отличных результатов в CS:GO без 18-летнего рифлера из Франции. Яркими действиями на старте раундов он уже принёс себе пару титулов и $ 150 тыс. призовых.
Gambit подписали талантливого парня, когда ему было всего 16. И не прогадали: спустя два года он принёс организации десятки побед на турнирах, в том числе и недавнее чемпионство Intel Extreme Masters.
18-летнему шведу не так повезло: его Fnatic сейчас переживает не лучшие времена. Однако у игрока ещё всё впереди, а он уже успел заработать $ 250 тыс. и попал в топ-15 лучших игроков 2020 года.
Воспитанник академии NAVI пока играет за «основу» только на карте Inferno, но это отлично помогает в важных матчах. Например, в финале BLAST с Astralis, где B1T показал себя не хуже других.
Игрок в Fortnite из США выиграл чемпионат мира и $ 3 млн в 16 лет, а теперь развивает свой успех: ведёт канал на YouTube (3 млн подписчиков) и продолжает выступления на турнирах.
Много талантливых фортнайтеров и у нас. За Virtus.pro выступает 16-летний геймер из Брянска, который уже заработал пару миллионов и удерживает высокие позиции в топе СНГ-игроков.
Первые чемпионаты по FIFA датчанин выиграл в 12 лет, а недавно установил уникальное достижение, выиграв в Weekend League более 500 матчей подряд. А ему всего 15 лет!