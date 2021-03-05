Кого смотрят наши игроки в Dota 2

Аналитики, комментаторы и про-игроки передают свои знания об игре на своих каналах.
Экс-капитан Virtus.pro Ярослав Кузнецов после завершения карьеры стал аналитиком, а недавно решил сосредоточиться на стримах. На эфирах он уделяет внимание механикам игры и разбирает матчи про-команд.
Один из лучших керри СНГ после серии неудач разочаровался в про-сцене и занялся стримингом. Теперь Никита передаёт опыт игры на первой позиции зрителям, подробно объясняя свои решения.
В лидеры по рейтингу MMR Олег не входит, но зато умеет развлечь зрителя. Сейчас самый популярный стример по Доте набрал уже почти 900 тысяч фолловеров.
Упор на развлекательный контент делает и Фёдор Юрченко. Зрители ценят его стримы за интерактив. Он часто предлагает подписчикам выбрать героя, а также общается с ними по ходу игры.
Александр тоже привык веселиться на низком рейтинге, радуя зрителей красивыми файтами и общением с чатом. При этом он часто рассказывает довольно важные игровые фишки и механики.
Опытный игрок сейчас выступает за HellRaisers, но успевает уделять время каналу на Twitch. Обычно на стриме он тренирует керри-героев в пабликах на высоком рейтинге.
Известный в прошлом игрок, чемпион The International и лучший керри в истории NAVI. Контент на его стримах развлекательный: паблики, кастомки и весёлые комментарии матчей.
Тимур известен как опытный игрок на Techies. Он провёл 2100 игр на этом персонаже и знает о нём всё. Эфиры проходят под девизом улучшения комьюнити, хотя хейтеры готовы с этим поспорить.
Когда-то про-игрок и тренер, а сейчас просто весёлый стример. Собирает большую аудиторию, комментируя матчи с участием своих друзей из NAVI и других команд. А также играет паблики на высоком уровне.
Один из первых, кто стал вести стримы по Доте в СНГ. Карьеру игрока давно закончил, но успел собрать коммьюнити, с которым теперь общается во время челленджей на низком рейтинге.
В свободное время комментатор Maincast общается со зрителями во время личных игр в пабах. Из стримов Алексея можно вынести много полезного, ведь у него достаточно высокий MMR.
Бывший керри OG и Virtus.pro сейчас без команды, но продолжает тренировки по 10-15 матчей в день. С недавнего времени стал вести трансляции на Twitch, которые пользуются спросом.
Конкурентов у известного комментатора становится всё больше, но многих зрителей до сих пор привлекает необычная атмосфера, пусть и приправленная не самым высоким скиллом.