Команды, которые всегда будут вспоминать добрым словом.
Чемпионы первого The International ещё долго удерживали статус лучшей команды на планете. Почти три сезона XBOCT, Dendi и Puppey были фаворитами на любом турнире, на который приезжали.
Первыми остановить NAVI смогли китайцы из iG во главе с крутым Ferrari_430 на миде и легендарным ChuaN. Помимо победы на TI2, команда выиграла ещё несколько трофеев в том сезоне.
Позже наступила эра великого и ужасного BurNIng. Его DK стала первой, кто выехал на европейские турниры и показал западным командам их место. Но до победы на TI китайцы так и не дотянули.
Шведская пятёрка первой показала, как важно распределять ресурсы персонажей по разным линиям в мидгейме. Новые идеи в макро-гейме позволили Alliance выиграть TI3 и ещё более десяти турниров.
Легендарный капитан ppd смог грамотно применить таланты молодых звёзд в лице Arteezy, zai и Suma1L. Команда более двух лет выигрывала важнейшие мировые турниры, в том числе The International 2015.
Первый состав собрали два старых друга — n0tail и Fly. OG быстро ворвалась в топ и выиграла четыре мэйджора из пяти за два года. Команда была неудержима, но на «Интах» их ждало разочарование.
На фоне неудач NAVI российскому капитану Solo удалось собрать сильнейший состав в истории СНГ. Доминация на мировой арене в течение трёх сезонов принесла VP пять побед на мэйджорах.
После расставания с Puppey опытный KuroKy долго искал удачное сочетание игроков. Молодой GH стал последней деталью механизма, который через полгода выиграл TI7, да и сейчас претендует на многое.
Fly ушёл из команды перед TI8. Однако вынужденные замены положительно сказались на OG. Игроки выиграли The International, а через год стали первым двукратными чемпионами мира.
Команда во главе с неугомонным Puppey всегда была сильна, но последние пару лет — особенно. Во время карантина Secret достигла невероятного результата, выиграв 8 топ-турниров подряд.