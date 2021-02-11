Топ-клубы из традиционного спорта, успешно зашедшие в киберспорт

В начале февраля к списку прибавилась команда Головина.

«ПСЖ»

Клуб из Франции три года назад сообщил о партнёрстве с китайской командой LGD. Главные успехи связаны с составом PSG.LGD по Dota 2, который до сих пор остаётся одним из лучших в мире.

«Монако»

Другой клуб Лиги 1 в начале февраля объявил о сотрудничестве с российским клубом Gambit Esports. Теперь команды по Dota 2 и Fortnite будут выступать под брендом AS Monaco Gambit.

«Шальке-04»

Немецкий клуб владеет командой в League of Legends. FC Schalke 04 Esports уже пять лет сражается с лучшими коллективами Европы и в этом сезоне претендует на победу в региональной лиге LEC.

«Валенсия»

Несмотря на то, что киберспорт в Испании не очень популярен, «летучие мыши» смогли отличиться. В состав входят опытный игрок в карточные стратегии Evangelion и популярные стримеры по Fortnite.

«Фенербахче»

В Турции популярна League of Legends и почти все ведущие спортивные клубы имеют составы по этой игре. 1907 Fenerbahçe Esports дважды выигрывала местную лигу TCL и принимала участие в чемпионате мира.

«Копенгаген»

В 2018-м датский клуб открыл состав по CS:GO, затем добавив Apex Legends. Команда North довольно успешно выступала на европейских турнирах, но несколько дней назад проект решили закрыть.

«Спартак»

В России с киберспортом крепче всего связаны «красно-белые». После неудачной попытки основать свой клуб «Спартак» стал сотрудничать с forZe. У организаций общие цвета и спонсоры.