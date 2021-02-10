Их модпаки скачивают, к их советам прислушиваются и на их результаты равняются.
Он же — Константин Ладанин, он же — папка Джов. Самый популярный танковый блогер, который помимо выпуска роликов по танкам стримит и другие игры. На YouTube имеет более 3 млн подписчиков.
Настоящее имя — Павел Суханов. Спокойный и интеллигентный стример из Екатеринбурга. Свой первый ролик на YouTube выложил 6 января 2011 года. Сейчас на его канал подписано свыше 2 млн человек.
Контент этого стримера сосредоточен вокруг лучших боёв. Кто-то набил рекордное количество дамага или затащил 1 vs 8? Он обязательно это покажет. На его YouTube-канале — 1,1 млн человек.
Самый загадочный стример из списка. О его биографии почти ничего неизвестно: он скрывает лицо и не стримит с вебкой. Но это не помешало ему стать популярным: на него подписано больше 1 млн человек.
Он же — Дмитрий Палащенко. Бывший игрок NAVI, двукратный чемпион мира по World of Tanks. Создатель популярного клана КОРМ. На его YouTube-канал подписано 774 тыс. человек.
Автор канала рассказывает об эффективных тактиках на различных танках, показывает ключевые позиции на картах и выпускает гайды. На его канале уже больше 700 тыс. человек.
Он же — Сергей Карапетян. Автор обучающих видео по танкам, любитель лёгких танков и бывший игрок Virtus.pro. Считает, что арта — это слабый класс. На него подписано почти 700 тыс. человек.
Настоящее имя — Андрей Сомов. Обладает отличным скиллом и выдержкой. На его стримах вы не услышите матов, за ним не было замечено агрессии, а на его канал подписано 676 тыс. человек.
Весь его контент завязан на розыгрышах. Известен своей невероятной способностью выводить людей из себя. Для озвучки своих роликов использует писклявый голос. На него подписано 583 тыс. человек.
Настоящее имя — Кирилл Теряев. Самый бородатый танковый стример родом из Одессы. На его YouTube-канале с 653 тыс. подписчиков вы встретите много чёрного юмора, позитива и ламповой атмосферы.
Мастер позиций и нычек, прекрасный игрок и стример. Знаменит не только обучающими роликами, но и роликами о багах игры. На его YouTube-канал подписано 539 тыс. человек.
Бывший про-игрок, который поиграл во многих топовых командах и стал чемпионом WG League 2015. После ухода из киберспорта начал стримить. На его канал подписано 528 тыс. человек.
Он же — топ-стрелок. Он же — блогер от народа. Он же — самый картавый стример. Часто критикует разработчиков и очень эмоционально ведёт себя в эфире. На его канале — 289 тыс. человек.
Один из сильнейших игроков в танки. Никита sh0tnik Пахомов привык играть только на максимальный результат. Со своими рекордами он делится на своём канале, на котором уже 336 тыс. подписчиков.
Ненавидите артиллерию? Тогда этот стример вам точно не понравится. Arti25 очень круто играет именно на этом виде техники и демонстрирует это на своих стримах. На его канал подписано 260 тыс. человек.
У этого стримера 230 тыс. подписчиков. На его стримах не бывает матов, он доходчиво и понятно рассказывает о плюсах и минусах танков и с большим уважением относится к зрителям.
Ещё один эмоциональный стример. Делает из своих трансляций настоящее шоу — с бомбёжкой, ненормативной лексикой, шутками и байками. На его YouTube-канал подписано 226 тыс. человек.
Он же — Олег Романенков. Ещё один бывший участник команды NAVI. Заядлый тащер, который во время боёв не любит много разговаривать. На его канал подписано 224 тыс. человек.
Автор с канала MeanMachins (Евгений Сорокин) очень круто играет в World of Tanks, имея более 70% побед. И свои знания об игре он передаёт через гайды. На его канале — 218 тыс. подписчиков.
Он же — Максим Мазеин. Один из самых возрастных и опытных стримеров в World of Tanks. Бывший участник команды NAVI и просто ОЧЕНЬ скилловый парень. На его канал подписано 140 тыс. человек.
Одна из самых сильных девушек в World of Tanks по статистике. Её результатам могут позавидовать многие парни. Что касается её канала на YouTube, то на него подписано 126 тыс. человек.