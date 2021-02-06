Топ лучших игр, созданных на постсоветском пространстве

Отечественный игропром умел делать шедевры.
Самая известная отечественная игра, которая была изобретена ещё в СССР, в 80-х годах прошлого века, благодаря Алексею Пажитнову — выпускнику Московского авиационного института.
Серия игр от украинской студии GSC Game World. Первая часть вышла в марте 2007-го. За ней последовал приквел «Чистое небо» и сиквел «Зов Припяти». В разработке находится S.T.A.L.K.E.R. 2.
Серия из трёх игр в постапокалиптическом сеттинге от украинской компании 4A Games, повествующая о выживании последних представителей человечества в подземке.
Самый популярный аркадный танковый симулятор от белорусской компании Wargaming. В игре насчитывается 160 млн аккаунтов — это на 13 млн больше, чем население России.
Cерия пошаговых ролевых игр в жанре фэнтези. Первая игра вышла ещё в начале 90-х. В марте 2007-го серию выкупила 1С, которая 25 апреля 2008 года выпустила King’s Bounty: Легенда о рыцаре.
Культовая серия игр в научно-фантастическом стиле, сильно полюбившаяся российским игрокам. Интересные квесты и случайно сгенерированная галактика открывали перед игроками большие возможности.
Разработанный компанией 1С: Maddox Games и выпущенный в 2001-м авиасимулятор не имел себе равных. Это была самая высокотехнологичная игра с передовой графикой и реалистичным управлением самолётами.
Лучший игровой отечественный симулятор профессионального водителя грузовика, который полюбился игрокам за высокую реиграбельность, отличное музыкальное исполнение, большой мир и понятный геймплей.
Онлайн-игра с элементами симулятора, посвящённая боевой авиации, боевым самолётам и бронетехнике. Прекрасная альтернатива World of Tanks от Gaijin Entertainment с шикарной графикой и реализмом.
Одна из лучших ролевых серий про пиратов и морские сражения от российской компании «Акелла» с увлекательными квестами, продуманным сюжетом и огромными водными просторами.
Созданная Nival вселенная настолько полюбилась игрокам, что это ознаменовало выход нескольких продолжений, включая выпуск аддонов и создание онлайн-игры «Аллоды Онлайн».
Кто не играл в «Казаков» в начале нулевых? Ведь эта культовая стратегия с кропотливым сбором ресурсом, строительством поселений, набором армии и лихими кровавыми побоищами полюбилась даже в Европе.
Ролевая игра, выпущенная в ноябре 2006 года, увлекла игроков атмосферой и продуманным сюжетом. Главные герои игры заимствованы из книги Дмитрия Пучкова «Санитары подземелий».
Стратегия от Nival, основанная на событиях Второй мировой войны и вышедшая в марте 2003-го. Игра поражала масштабами: на самых больших картах в бою могли одновременно участвовать до тысячи юнитов.
По сравнению с другими стратегиями «В тылу врага» сочетает в себе элементы аркады, ролевой игры и симулятора. Ключевая особенность серии заключается в том, что задание можно пройти одним бойцом.
Весь геймплей построен вокруг бронемобилей, которые можно собрать из любых подручных средств. Благодаря оригинальной системе крафта и динамичным сражениям, игра остаётся популярной и по сей день.
Довольно мрачный квест (в данном случае это только плюс) с глубоким и захватывающим сюжетом, непередаваемой атмосферой, интересными персонажами и нагнетающим саундтреком.
Созданная российской студией Targem Games игра получила высокие оценки в прессе и позиционировалась эдаким Fallout на колёсах. Сочетает черты автосимулятора, аркады и RPG.
Хардкорный онлайн-шутер от первого лица со сложной и реалистичной системой ведения огня, большим выбором оружия и отличной графикой. Как и на реальной войне, цена ошибки в этой игре слишком велика.
Сетевой шутер, созданный украинской студией Crytek Kiev, с обилием игровых режимов, сюжетных операций, PvE заданий, динамичными перестрелками и большим выбором оружия.
Пошаговая стратегия с красочным музыкальным сопровождением. Разработана российской компанией Nival под руководством Ubisoft. Игра повторяет геймплей из третьей части, но уже в 3D мире.
Была создана русскими из студии .dat и издана компанией «Акелла». Игра получилась спорной из-за многочисленных ошибок и упрощённой стратегии, но увлекательной, благодаря богатым тактическим приёмам.
Графическая новелла с отличным сюжетом, атмосферой, музыкальным сопровождением и пейзажами. Разработана российской студией Soviet Games. Концовки оставляют после себя сильный эмоциональный шлейф.
Стратегия, вышедшая в 2004-м и созданная калининградской компанией К-Д ЛАБ. Главная особенность игры — разрушаемое окружение. Игрок должен использовать особенности рельефа для получения ресурсов.
Серия из двух космических симуляторов от компании Nikita с охотой на пиратов, торговлей и полной свободой. Можно высаживаться на планеты и от первого лица зачищать аванпосты от роботов.
Сессионная онлайн-игра с захватывающими боями. Действие игры происходит в вымышленном фэнтезийном мире, населённом орками, людьми, эльфами и гномами. Игроки участвуют в командных боях 8 на 8.
Экшен с элементами ролевой игры от российской компании SkyRiver Studios с огромными открытыми локациями, разнообразными видами техники и кланами. Каждый клан располагается в своих игровых зонах.
Пошаговая тактическая игра от российского разработчика Nival, выпущенная в августе 2003 года. Вам предстоит собрать группу бойцов разных классов и выполнить ряд миссий.
Приключенческая RPG от российской студии Ice-Pick Lodge, которая вышла в апреле 2008 года. Игра отличается своеобразным визуальным стилем и взаимодействием с игроком через цвет и время.
Ещё одна игра от студии Nival, которая сочетает в себе несколько жанров. Это одновременно и стратегия, и классическая MOBA в стиле Dota 2.
ММО-экшен в космическом сеттинге. Геймплей завязан на противостоянии двух сторон на случайной карте и в различных режимах. Цель игры состоит в развитии и приобретении новых звездолётов.