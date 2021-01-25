Главные игры зимы 2021 года

3. A Total War Saga: Troy — Ajax & Diomedes – 28 января

Топ-релизов мало, так что в подборке и дополнение для стратегии A Total War Saga: Troy. Любители истории получат кампанию по штурму города Фивы и двух героев «Илиады» – Диомеда и Аякса Тиламонида.