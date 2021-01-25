Главные игры зимы 2021 года

Главный киллер современности, медиум и покорение морей!
Приключения Агента 47 новые, а механика – прежняя. Всё тот же максимально стэлс-стиль, но студия IO Interactive убеждена, что Hitman III – лучшая игра всей серии.
Эксклюзив для Xbox Series X|S и ПК. Хоррор о девушке, которая живёт сразу в двух параллельных мирах. И исследует оба! Обещают жуткую атмосферу. За музыку отвечает композитор Silent Hill Акира Ямаока.
Топ-релизов мало, так что в подборке и дополнение для стратегии A Total War Saga: Troy. Любители истории получат кампанию по штурму города Фивы и двух героев «Илиады» – Диомеда и Аякса Тиламонида.
Три состояния героя: человек, оборотень и волк. Предстоит бороться с корпорацией, загрязняющей планету и мешающей клану волков спокойно жить.
Ролевой экшен о нелёгкой и весёлой жизни капитана корабля. Предстоит много плавать и сражаться.