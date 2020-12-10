Самые провальные игры 2020 года

«Мстители» курильщика и не только.
На старте каждого консольного поколения обязательно выходит игра, которая создана только с целью залететь на свободное место некстгена. Во время мирового релиза PS5 и Xbox SX такой стала Godfall.
Главная ставка была на фишку в виде возможности завербовать в ряды DedSec любого встречного. Но кроме этого Legion нечем удивить. Средней руки боевичок со скучной боевой системой.
Ремейк не удался. Скучный арсенал оружия, ужасная оптимизация и обильное количество багов. Плюс авторы поменяли концепт – убрали фишку, когда персонаж учил новые навыки постепенно, вспоминая их.
Дебютный шутер новой студии Маркуса Лейто подавал большие надежды, ведь им занимался один из создателей Halo, а вышел пшик. Нудная стрельба, трудноуправляемые глайдеры и бесполезные помощники.
Рано или поздно вы поймаете себя на мысли, что уже в сотый раз выходите на одинаковое задание, по 20 минут мочите бронированных противников и выбираете новую пряжку на талию Чёрной вдовы.