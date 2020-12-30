Cyberpunk 2077 и другие.
Самая ожидаемая игра последних лет, которая умудрилась быть везде и при этом не надоесть. Даже при обилии проблем и сложностей с выходом, история Ви – среди главных в 2020 году.
Легендарный Орден возникает в хмурых суровых пространствах Скандинавии. История о том, как грозный викинг, который только и умеет что махать топором, превращается в искусного киллера.
Сын Аида Загрей силится прорваться из царства мёртвых на Олимп, для чего нужно преодолевать специальные комнаты-локации. Одна из самых выстреливших игр года.
Элли повзрослела, создатели добавили в игру противоречивые детали, например вопрос гомосексуальности, и словили на старте хейта. Тем не менее TLU II собрала много респектов именно за сюжет.
Ещё один дружелюбный сосед Человек-паук, только Майлз Моралес. Игра тем и прекрасна, что взяла всё лучшее от игр серии. На одних полётах на паутине по зимнему Нью-Йорку можно залипнуть надолго.
Один в поле воин, если он настоящий самурай и чтит традиции. Всё это о Дзин Сакае, который сражается на острове Цусима. Открытый мир примечателен тем, с каким вниманием создатели отнеслись к деталям.
Динамика, веселье, смесь жестокости и адреналина – всё лучшее, за что мы любим серию Doom.